Liga Portugal anuncia nova bola para a temporada 2021/22

A Liga Portugal deu a conhecer esta sexta-feira aquela que será a nova bola para a temporada 2021/22 das competições profissionais. O novo modelo da Brillant Super TB, que irá rolar durante toda a próxima temporada, é inspirado nas cores do Planeta Terra, sendo a "bola do futebol e do Talento que marca o mundo", como é possível ler no site oficial da Liga.





Apresentada por Paulo Futre, a Brillant Super TB já se encontra disponível no site da Liga Portugal, sendo que uma parte do valor de cada bola adquirida reverterá a favor da conservação da natureza, fruto de uma parceria com a ANP|WWF (Associação Natureza Portugal| World Wide Fund for Nature).