Liga Portugal comunica acordo com Altice e põe um fim ao diferendo entre as duas entidades

A Liga Portugal comunicou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com a Altice, colocando um ponto final no diferendo que opunha as duas entidades, na sequência de um contrato celebrado em 2014, relativo a direitos audiovisuais.





Com este novo vínculo, a Direção da Liga Portugal, presidida por Pedro Proença, e a Administração da Altice, liderada por Alexandre Fonseca, as duas entidades voltam a colocar num plano positivo as relações profissionais vincadas entre ambas.No comunicado emitido pela Liga Portugal, Pedro Proença mostrou-se naturalmente satisfeito com o entendimento, ressalvando que este é "mais um tema resolvido", deixando ainda uma palavra de satisfação para com a Altice."Tenho de deixar um agradecimento especial ao Conselho de Administração da Altice, nomeadamente ao seu Presidente, Alexandre Fonseca, que se envolveu pessoalmente na resolução do diferendo em causa. A Liga continuará apostada em resolver todas as litigâncias que herdou, projetando-se para uma dimensão maior e de crescimento constante", vincou o presidente da Liga Portugal.