Fundação do Futebol - Liga Portugal e Misericórdia de Lisboa assinam parceria

A Liga Portugal, através da Fundação do Futebol, estabeleceu uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que visa desenvolver "projetos de caráter social com vincada intervenção na sociedade", segundo o comunicado divulgado pelo organismo liderado por Pedro Proença.





"O futebol tem uma palavra muito importante na ajuda a dar aos mais desprotegidos e a todos aqueles que, de alguma forma, precisam de apoio. É um desporto que move multidões e isso pode e deve ser canalizado em prol de todos os que necessitam. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma organização que dispensa palavras e os mais de 500 anos de história estão intrinsecamente ligados a boas causas junto da população portuguesa, com os quais a Fundação do Futebol - Liga Portugal quer estar cada vez mais envolvida", afirmou Pedro Proença, a seguir à cerimónia de assinatura do protocolo.Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também falou sobre esta união: "Nesta parceria o futebol é apenas o veículo para a Santa Casa chegar aos mais jovens e envolvê-los em atos de sensibilização e cidadania, alargando, assim, a missão diária ao serviço da comunidade. Com este protocolo, a Misericórdia de Lisboa assume mais um compromisso importante dentro das suas responsabilidades institucionais e sociais."