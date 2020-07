Liga prevê lucros superiores a 1 milhão de euros para 2020/21

A Liga vai apreciar, discutir e votar, esta sexta-feira, a proposta de orçamento e plano de atividades para a época desportiva de 2020/21, que prevê um resultado operacional positivo de 1,075 milhões de euros e que aponta a receitas novamente superiores aos 17 milhões de euros. Este valor pode ser reajustado, tendo em conta o ano de pandemia e a necessidade de haver alguma cautela relativamente a litigâncias que vêm do passado. Caso isto se venha a confirmar, Pedro Proença e a sua direção passarão a somar seis épocas seguidas a cumprir o plano de atividades.





Sobre as contas de 2019/20, a aprovar em AG futura, é já certo que a Liga vai fechar a época com resultados idênticos aos da última época. Apesar dos efeitos da pandemia, o órgão liderado por Pedro Proença prevê 1,15 milhões de euros positivos, resultantes de rendimentos no valor de 17,9 milhões e gastos de 16,7 milhões de euros. Será a 5.ª temporada consecutiva com resultados operacionais positivos, agora com uma média de 1,9 milhões de euros anuais.Importa sublinhar que estes valores são previsões e, fruto do momento atual que todo o Mundo vive, pode acontecer uma retificação ao orçamento no decorrer da próxima época.No que a apostas-chave para a próxima época diz respeito, a Liga prevê, entre outras coisas, a continuidade na aposta nas novas tecnologias; a profissionalização dos agentes desportivos; o investimento na promoção das competições e na internacionalização da marca, procurando novas fontes de receitas; a aproximação aos adeptos, sobretudo através dos meios digitais; a reestruturação dos modelos competitivos; e a adaptação a um novo modelo de governação.