Liga quer público no Sp. Braga-Valladolid e aguarda resposta da DGS

A Liga quer fazer um jogo de teste com público no Sp. Braga-Valladolid, agendado para o próximo sábado. O pedido formal já foi feito à DGS, estando a aguardar resposta. O mesmo acontece no seguimento das declarações de Graça Freitas, diretora-geral da saúde, que admitiu que o regresso de público aos recintos estava a ser analisado e que poderia ser testado num "jogo piloto".





Recorde-se que também está a ser estudada a possibilidade de o Troféu Cinco Violinos poder marcar o regresso de jogos com público ao Estádio José Alvalade, com os responsáveis leoninos otimistas quanto a uma decisão favorável.