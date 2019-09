Sporting com dois jogos à segunda-feira: Liga revela horários das próximas jornadas

A Liga Portugal revelou esta quinta-feira os horários da sexta à oitava jornada da Liga NOS, havendo a particularidade de o Sporting disputar duas dessas rondas à segunda-feira (a sexta e a sétima). A primeira, já na próxima semana, diante do Famalicão (21 horas) deve-se ao duelo europeu de quinta-feira, em casa do PSV, ao passo que a segunda (frente ao Aves, às 20:15) se segue ao encontro da Taça da Liga com o Rio Ave, a disputar a meio da semana.Na sexta ronda, refira-se, o Benfica é o primeiro 'grande' a entrar em ação, defrontando em Moreira de Cónegos o Moreirense pela 20:30 de sábado, quatro dias depois da estreia na Liga dos Campeões, em casa do RB Leipzig. O FC Porto, que defronta o Young Boys no Dragão na quinta-feira, é o seguinte candidato a entrar em campo, recebendo na Invicta o Santa Clara no domingo, pelas 20:30.Na sétima jornada, a ordem de entrada em campo dos 'grandes' volta a ser a mesma: o Benfica recebe o V. Setúbal pelas 19 horas de sábado e o FC Porto visita Vila do Conde no dia seguinte pelas 20 horas. Quanto à oitava ronda, disputada após uma jornada europeia, todos os candidatos entram em ação no domingo, com duelos consecutivos: Tondela-Benfica às 15 horas, FC Porto-FC Famalicão às 17h30 e Sporting-V. Guimarães às 20 horas.Sexta-feira, 20 de setembroFC Paços de Ferreira – CD Aves, 20h30 – Sport TVSábado, 21 de setembroBelenenses – Rio Ave FC, 18h00 – Sport TVMoreirense FC – SL Benfica, 20h30 – Sport TVDomingo, 22 de setembroGil Vicente FC – Boavista FC, 15h30 – Sport TVCD Tondela – Vitória SC, 18h00 – Sport TVVitória FC – Portimonense, 18h00 – Sport TVFC Porto – Santa Clara, 20h30 – Sport TVSegunda-feira, 23 de setembroSp. Braga – Marítimo, 19h00 – Sport TVSporting CP – FC Famalicão, 21h00 – Sport TVSexta-feira, 27 de setembroBoavista FC – CD Tondela, 20h30 – Sport TVSábado, 28 de setembroMarítimo M. – Moreirense FC, 15h00 – Sport TVSL Benfica – Vitória FC, 19h00 – BTVFC Famalicão – Belenenses, 21h30 – Sport TVDomingo, 29 de setembroSanta Clara – Gil Vicente FC, 16h00 – Sport TVVitória SC – FC Paços de Ferreira, 16h00 – Sport TVPortimonense – SC Braga, 18h00 – Sport TVRio Ave FC – FC Porto, 20h00 – Sport TVSegunda-feira, 30 de setembroCD Aves – Sporting CP, 20h15 – Sport TVSexta-feira, 25 de outubroFC Paços de Ferreira – Rio Ave FC, 20h30 – Sport TVSábado, 26 de outubroBelenenses – CD Aves, 15h30 – Sport TVGil Vicente FC – Portimonense, 15h30 – Sport TVVitória FC – Marítimo M., 18h00 – Sport TVMoreirense FC – Boavista FC, 20h30 – Sport TVDomingo, 27 de outubroCD Tondela – SL Benfica, 15h00 – Sport TVFC Porto – FC Famalicão, 17h30 – Sport TVSporting CP – Vitória SC, 20h00 – Sport TVSegunda-feira, 28 de outubroSC Braga – Santa Clara, 20h15 – Sport TV