Liga revela o horário completo da última jornada

Quinta-feira, 16 de maio

Sexta-feira, 17 de maio

Sábado, 18 de maio

Domingo, 19 de maio

A Liga revelou esta segunda-feira o horário da 34.ª e última jornada do campeonato, confirmando-se que os jogos do título, o Benfica-Santa Clara e o FC Porto-Sporting, vão ser disputados no sábado (18 de maio) às 18h30, como a Sport TV já havia revelado na noite de domingo.De resto, a ronda começa logo na quinta-feira, com o Belenenses-Nacional (18h30). A edição 2018/19 da Liga NOS termina no domingo com o Moreirense-V. Guimarães, às 20 horas. Também no domingo, mas às 17h30, joga-se Tondela-Chaves, uma autêntica final para apurar quem desce de divisão juntamente com Nacional e Feirense.Belenenses SAD - Nacional, 18h30 – Sport TVSp. Braga - Portimonense, 20h30 - Sport TVV. Setúbal - Rio Ave FC, 15h30 - Sport TVFeirense - Aves, 15h30 - Sport TVMarítimo - Boavista, 15h30 - Sport TVBenfica - Santa Clara, 18h30 - BTVFC Porto - Sporting, 18h30 - Sport TVTondela - Chaves, 17h30 - Sport TVMoreirense - Vitória, 20h00 - Sport TV