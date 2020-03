Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Liga só pensa em jogar até ao fim Adiamento do Europeu dá mais mês e meio para a conclusão do campeonato. Faltam 10 jornadas que, no limite, podem disputar-se em 5 semanas





• Foto: José Gageiro / Movephoto