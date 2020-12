Lito Vidigal é a quinta 'chicotada' em equipas da Liga NOS

A saída do treinador Lito Vidigal foi esta terça-feira oficializada pelo Marítimo, apesar de o técnico já não ter estado no banco na jornada passada, sendo o quinto a deixar uma equipa da Liga NOS na época 2020/21.

Após oito jornadas e uma série de maus resultados, o técnico deixou de orientar a equipa e na nona jornada foi já Milton Mendes, que orientava a formação dos sub-23, a assumir o comando técnico na visita ao Farense, com a equipa insular a ser derrotada por 2-1.

Apesar de Lito Vidigal já não estar a trabalhar com a equipa, apenas hoje o Marítimo confirmou o acordo para a saída do técnico.

Nos últimos oito jogos, o Marítimo venceu apenas na Taça de Portugal com o Penafiel, da 2.ª Liga, e após prolongamento (3-2), e não vence para o campeonato desde 03 de outubro, quando surpreendeu o FC Porto no Dragão (3-2), na terceira jornada.

Na I Liga, a equipa está no 18.º e último lugar, com duas vitórias, um empate e seis derrotas, e os mesmos sete pontos de Portimonense.

Antes da saída de Lito Vidigal, saíram Tiago Mendes do Vitória de Guimarães (terceira jornada), Ricardo Soares do Moreirense (sétima) e Rui Almeida do Gil Vicente (sétima).

João Henriques substituiu Tiago Mendes nos vimaranenses, César Peixoto foi o escolhido para substituir Ricardo Soares, e este assumiu quase de imediato o lugar de Rui Almeida nos gilistas.

Na nona jornada, Vasco Seabra deixou o comando técnico do Boavista, sendo substituído por Jesualdo Ferreira.