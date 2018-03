Continuar a ler

Em caso de derrota o clube de Alvalade fica a oito ponto de distância do FC Porto, o que poderá levar o Sporting a dizer adeus ao título.



"Mesmo se perder, matematicamente não fica afastado. Mas fica mais difícil. Perdendo fica a oito pontos e fica difícil. Acredito, que pela história, diz-se que as coisas que estão piores consegue superar-se. E espero que o Sporting consiga superar-se. Que os jogadores entendam este jogo como o jogo das suas vidas", atirou.



O ato de Gelson Martins frente ao Moreirense não foi esquecido. Lourenço compreende o momento e defende o avançado do Sporting.



"O que aconteceu com Gelson é um momento que só nós jogadores, quando estamos lá dentro, é que sabemos o que vem na nossa alma. Já se falou muito. Já se "bateu" muito no Gelson. Temos de compreender. É um jovem, num momento de emoção que está a sentir as dores de um irmão, como ele diz", realçou. Em caso de derrota o clube de Alvalade fica a oito ponto de distância do FC Porto, o que poderá levar o Sporting a dizer adeus ao título."Mesmo se perder, matematicamente não fica afastado. Mas fica mais difícil. Perdendo fica a oito pontos e fica difícil. Acredito, que pela história, diz-se que as coisas que estão piores consegue superar-se. E espero que o Sporting consiga superar-se. Que os jogadores entendam este jogo como o jogo das suas vidas", atirou.O ato de Gelson Martins frente ao Moreirense não foi esquecido. Lourenço compreende o momento e defende o avançado do Sporting."O que aconteceu com Gelson é um momento que só nós jogadores, quando estamos lá dentro, é que sabemos o que vem na nossa alma. Já se falou muito. Já se "bateu" muito no Gelson. Temos de compreender. É um jovem, num momento de emoção que está a sentir as dores de um irmão, como ele diz", realçou.

Lourenço acredita que o Sporting pode ir ao Dragão e vencer o clássico com o FC Porto."Um jogo onde o Sporting entra em desvantagem, porque está a cinco pontos. Vai tentar pelo menos pontuar na casa do FC Porto. Acredito que o Sporting consiga pelo menos pontuar. Com um empate as coisas ficam ainda por resolver. Depois disso ainda há um Benfica- FC Porto, onde se poderá decidir muita coisa. Que seja um bom jogo e que o Sporting possa ir ao Dragão e trazer os três pontos", frisou o ex-jogador dos leões.