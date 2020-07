Luta pela permanência na Liga NOS em direto: para já são estes os cenários

Boa tarde, Record vai acompanhar em direto a luta pela permanência na Liga NOS, a partir das 19h30. Três candidatos a uma vaga que ninguém quer ocupar. V. Setúbal, Tondela e Portimonense, um destes clubes vai acompanhar o Aves na descida à 2.ª Liga.





Os algarvios entram na última jornada já em zona de despromoção e, na teoria, têm a missão mais complicada, já que precisam de vencer, precisamente, os avenses e esperar pelas derrotas de V. Setúbal ou Tondela. O empate até pode chegar, desde que os sadinos percam com o Belenenses SAD. Existem vários cenários em cima da mesa e confiança é a palavra de ordem nos discursos de Lito Vidigal e Natxo González. Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, juntou-lhe a fé na permanência.- Ganhar ou empatar frente ao Moreirense;- Perder, desde que V. Setúbal ou Portimonense não vençam o seu jogo- Vencer o Belenenses SAD;- Empatar ou perder, desde que o Portimonense não vença.- Vencer o Aves e V. Setúbal ou Tondela perderem;- Empatar, desde que o V. Setúbal perca.a) Número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;c) maior número de golos marcados no campo do adversário, nos jogos que realizaram entre si;d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;e) Maior número de vitórias em toda a competição;f) Maior número de golos marcados em toda a competição.3. Para estabelecimento de classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos nas alíneas d), e) e f).