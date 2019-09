Marcano marca aos 90'+8 e dá vitória ao FC Porto em Portimão

Um golo de Ivan Marcano, apontado aos 90'+8, deu uma sofrida vitória ao FC Porto no duelo com o Portimonense, isto numa partida na qual a equipa portista até esteve a vencer por 2-0.





Os dragões, que se adiantaram na primeira metade com golos de Alex Telles e Zé Luís, acabaram surpreendidos pela reação algarvia na segunda parte, com dois tentos em três minutos, por Dener e Anzai, e tiveram de sofrer até final. Seria já reduzidos a dez, pela expulsão de Alex Telles, que chegariam ao golo, com o tal tento do espanhol, na sequência de um canto.