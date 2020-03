Marchesín aproveitou dupla folga do FC Porto para visitar Acuña em Lisboa

O guarda-redes Agustín Marchesín aproveitou os dois dias de folga concedidos por Sérgio Conceição ao plantel do FC Porto após o empate (1-1) de sábado frente ao Rio Ave e rumou a Lisboa para visitar o compatriota Marcos Acuña, do Sporting





No domingo, poucas horas depois do triunfo dos leões (2-0) diante do Aves, Acuña - que foi titular e substituído por Rosier aos 78 minutos do encontro em Alvalade - publicou nas stories do seu Instagram uma foto com o Marchesín, na qual se era possível aferir a boa disposição de ambos num momento de descontração e convívio após mais uma jornada do campeonato.