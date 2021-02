Mário Jardel e o clássico: «Empate ou vitória é meio caminho andado para o Sporting»

Mário Jardel, que vestiu com enorme sucesso as camisolas do FC Porto e do Sporting, continua atento ao que se passa no campeonato português. O antigo avançado brasileiro mostra-se impressionado com a época que os leões estão a fazer e sublinha, em declarações à RTP, que os dragões vão ter de ganhar o clássico de amanhã para se manterem na corrida pelo título.





"Sem dúvida nenhuma", responde Jardel, quando questionado sobre se o Sporting é o principal candidato a ganhar o título. "Tem um treinador jovem, uma sequência muito boa, está com estrela de campeão. Há que dar mérito ao Sporting. Se continuar assim e conquistar o empate ou a vitória no Dragão, é meio caminho andado."Jardel elogiou também a equipa de Sérgio Conceição. "Está a fazer uma ótima campanha, não sei se está a dar prioridade à Champions, mas teve um grande resultado contra a Juventus. Acredito que vai ser muito desafiador para o FC Porto, se a equipa pensa no título vai ter de ganhar este jogo", refere, acrescentando não ter preferência por nenhum dos clubes: "Os dois estão no meu coração."E o Benfica? "Apesar de não ter jogado no Benfica, vejo que pelas contratações que fizeram que os adeptos esperavam mais. Não era para estar onde está. Mas se está é porque merece..."