Marítimo, Chaves e Rio Ave ausentes da reunião de treinadores

Marítimo, Chaves e Rio Ave não estiveram esta terça-feira representados no encontro de treinadores da Liga NOS, que debateram assuntos relacionados com a calendarização da época desportiva e o tempo útil de jogo.Numa reunião promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, em Oeiras, apenas três dos 18 clubes do principal escalão não compareceram, sendo que o técnico do Marítimo, Petit, faltou devido ao falecimento do pai, enquanto a justificação da ausência da Tiago Fernandes e Daniel Ramos, treinadores de flavienses e vila-condenses, respetivamente, não foi conhecida.De resto, só Benfica e V. Guimarães não se fizeram representar pelos treinadores principais. Pietra, adjunto dos encarnados, veio no lugar do treinador interino, Bruno Lage, e Vítor Severino, da equipa técnica de Luís Castro, representou os minhotos.