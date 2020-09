Marítimo confirma interesse do Sp. Braga em Nanu

O Sporting de Braga está interessado na contratação do lateral-direito do Marítimo Nanu, confirmou o presidente do clube madeirense, Carlos Pereira, na apresentação oficial do plantel.

"O Sporting de Braga tem interesse no Nanu e já houve diálogo, portanto, a negociação decorre, mas não está concluída", afirmou o líder 'verde rubro', que admitiu que o plantel do Marítimo está "fechado", por isso, "não vai ter nenhuma compensação em termos de atletas".

O dirigente garante que o emblema insular está aberto à negociação, "mas tem de ser boa para as duas partes envolvidas" e, se o negócio não se concretizar, Carlos Pereira defende que o atleta será "muito útil ao Marítimo".

O líder dos 'leões do Almirante Reis' negou ainda que a contratação do guardião brasileiro Caio Secco, proveniente do Feirense, estivesse relacionada com uma possível saída do internacional iraniano Amir Abedzadeh do clube.

"O Amir pode ser chamado à seleção e o Marítimo não podia correr o risco, ainda mais numa época atípica, por causa da covid-19, de ter um terceiro guarda-redes ainda num processo de formação, por isso, acho que era fundamental contratar mais um guarda-redes", salientou.

O médio franco-camaronês Bambock tem sido assediado por outros clubes, mas "as propostas são baixas e não satisfazem aquilo que é a pretensão do Marítimo", assumiu o presidente madeirense.

O avançado iraniano Ali Alipour, um dos reforços do Marítimo para a nova época, continua sem poder ingressar em Portugal e o dirigente insular comentou a situação: "São situações que me ultrapassam, há mais de dois meses que já tem contrato assinado e espera pelo visto para entrar no país."

A estreia oficial do Marítimo na temporada 2020/21 está marcada para domingo, na primeira jornada do campeonato, diante do Santa Clara, às 16 horas, nos Açores.