Marítimo defronta FC Porto no FIFA: «O resultado será o menos importante»

O campeonato está parado nos relvados, mas continua no universo virtual. Este fim de semana, era suposto realizar-se o duelo entre o Marítimo e o FC Porto no Dragão, mas a pandemia transporta o jogo para o FIFA 20. Pedro Pelágio, jogador dos madeirenses, vai defrontar Fábio Silva, avançado dos dragões. Na antevisão ao encontro, Pelágio garante que o mais importante é a mensagem que se passa.





"É sempre um orgulho representar o Marítimo, quer nos relvados quer em campos virtuais. A minha tática para este jogo será manter-nos entretidos neste grande jogo da Liga. O resultado será o menos importante.Achei uma boa iniciativa por parte da Liga Portugal, para que mantenhamos vivas as relações com os adeptos e para que possamos, todos juntos, ultrapassar esta pandemia", escreveu, nas redes sociais.O jogador dos madeirenses deixa ainda um apelo aos adeptos do Marítimo."A todos os maritimistas: sejam responsáveis e fiquem em casa, para todos juntos voltarmos ao caldeirão".