Mau tempo 'ameaça' Nacional-Sporting: muita chuva e nevoeiro na zona da Choupana

A quatro horas do início do Nacional-Sporting as condições climaréticas são adversas: muita chuva e nevoeiro na zona da Choupana. Este quadro tende a agravar-se à medida que a tarde avança.





A depressão Filomena abateu-se ontem sobre o arquipélago da Madeira e, num primeiro instante, por culpa dos ventos fortes e visibilidade reduzida, o avião que transportou o plantel, equipa técnica e staff não conseguiu aterrar, como previsto, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal. Ao que o nosso jornal apurou, foram duas as tentativas realizadas pelo comandante do voo, sem efeito. E como diz o ditado, só à terceira é que foi... de vez, já bem perto das 23 horas, e depois de os leões terem ficado 3 horas à espera, dentro do avião, em Porto Santo. Mas já lá vamos.A comitiva chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 17 horas. A travessia decorreu normalmente e só na aproximação à capital madeirense, às 19h30, é que surgiram os problemas. As más condições meteorológicas desviaram o voo do Funchal para Porto Santo - além de um outro avião -, local que acolheu o Sporting nas 3 horas seguintes. Nessa altura, sem hipótese de abandonar o avião, todos os cenários foram colocados pelos responsáveis: pernoitar naquela ilha, voltar Lisboa ou fazer uma derradeira tentativa.A decisão recaiu na última opção, sendo certo que em caso de insucesso os leões regressariam de imediato a Lisboa, o que consequentemente adiaria o jogo. Só que, já com a ajuda do tempo, o avião aterrou por fim no Funchal, às 23h, e a comitiva chegou ao hotel perto da meia-noite.