Metade das equipas da Liga já mudou de treinador esta época

O Feirense protagonizou esta segunda-feira a nona mudança de treinador na edição 2018/19 da Liga NOS, ao despedir o treinador Nuno Manta Santos, entretanto rendido por Filipe Martins , ex-Mafra, da 2.ª Liga.Nuno Manta Santos, que deixa a equipa no 18.º e último lugar, após 20 jornadas, estreou-se pela equipa principal do Feirense em 22 de dezembro de 2016, com um triunfo caseiro sobre o Paços de Ferreira (2-0), dias depois de ter substituído José Mota, que tinha deixado a equipa em zona de despromoção.Nessa época, o Feirense evitou a descida e alcançou a melhor classificação de sempre, ao terminar a Liga no oitavo lugar. Em 2017/18, garantiu a manutenção apenas na última ronda, fechando a época no primeiro lugar acima da linha de água.Com apenas duas vitórias, ambas nas duas primeiras rondas, o Feirense não vence há 18 jogos e ocupa o 18.º e último posto da Liga, a cinco pontos do Boavista, primeiro emblema fora da zona de despromoção.Em 74 encontros para o campeonato à frente dos fogaceiros, Nuno Manta Santos somou 22 vitórias, 16 empates e 36 derrotas, sendo que, com esta saída, deixa de ser o treinador no ativo com mais jogos consecutivos na Liga, posição que passa a ser detida pelo técnico do Tondela, Pepa (72).Na lista das chicotadas, Nuno Manta Santos sucedeu a Jorge Simão , que, há pouco mais de uma semana, à entrada para a 19.ª jornada, deixou o Boavista, sendo rendido por Lito Vidigal , teinador que tinha deixado o comando do Vitória de Setúbal um dia antes. Sandro Mendes, que era o diretor desportivo dos sadinos, assumiu o comando técnico de forma provisória, com vista à receção ao Sporting (1-1). Sporting foi o clube que protagonizou a primeira chicotada psicológica , após a oitava jornada, com a saída de Peseiro, numa altura em que os leões ocupavam o quinto lugar, tendo Tiago Fernandes ocupado interinamente o lugar durante duas jornadas, antes de ser rendido pelo holandês Marcel Keizer.Tiago Fernandes passou a orientar o Desportivo de Chaves à 13.ª ronda, sucedendo a Daniel Ramos.Anteriormente, Cláudio Braga tinha protagonizado a segunda chicotada, ao deixar o Marítimo no 12.º posto, após uma série negra de 10 jogos sem vencer nas várias competições, entrando para o seu lugar Petit.O Rio Ave contratou o chicoteado Daniel Ramos para suceder a José Gomes , que rumou aos ingleses do Reading, e, sob o comando do técnico natural de Vila do Conde, ainda não voltou a ganhar. Rui Vitória levou o Benfica à conquista dos títulos de campeão nas épocas 2015/16 e 2016/17, mas a derrota por 2-0 no terreno do Portimonense, na 15.ª jornada, levou à saída do clube lisboeta, ficando Bruno Lage, que orientava a equipa B, como técnico provisório, depois confirmado até final da época. José Mota , que levou o Desportivo das Aves à conquista da Taça de Portugal, também não resistiu, tendo entrado para o seu lugar Augusto Inácio.Jornada Clube Sai Entra8.ª Sporting José Peseiro Marcel Keizer a)10.ª Marítimo Cláudio Braga Petit12.ª Desportivo de Chaves Daniel Ramos Tiago Fernandes13.ª Rio Ave José Gomes Daniel Ramos b)15.ª Benfica Rui Vitória Bruno Lage17.ª Desportivo das Aves José Mota Augusto Inácio18.ª Vitória de Setúbal Lito Vidigal Sandro Mendes c)18.ª Boavista Jorge Simão Jorge Couto/Alfredo Castro c)20.ª Feirense Nuno Manta Santos Filipe MArtinsa) - Tiago Fernandes comandou a equipa interinamente.b) - Augusto Gama comandou a equipa interinamente.c) - Nomeados técnicos interinos.