Miguel Cardoso falha 'flash interview' após alegadas ameaças de elementos do Boavista

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, não compareceu na zona de entrevistas rápidas (flash interview), após o empate (3-3), no estádio do Bessa, frente ao Boavista. Segundo o repórter de campo da Sport TV, o técnico recusou sair do balneário por falta de condições de segurança.





O jornalista indicou que Miguel Cardoso estava a dirigir-se para essa zona, quando foi ameaçado por elementos da direção do Boavista, voltando a recolher aos balneários.Recorde-se que o treinador esteve envolvido em polémica na reta final do jogo, fazendo 'piretes' para o banco contrário após o golo de Fábio Coentrão.