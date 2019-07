Moreirense derrota P. Ferreira na apresentação dos cónegos aos adeptos

O Moreirense venceu este sábado o Paços de Ferreira por 1-0, com um golo de Luís Machado, num jogo particular entre equipas que disputam a Liga NOS e que serviu de apresentação aos adeptos cónegos.Com um desvio à 'boca da baliza', após passe de Lucas Rodrigues, o jogador contratado ao Feirense decidiu, aos 73 minutos, uma partida marcada pela escassa produção ofensiva de ambos os lados, mas também pela intensidade empregue na disputa de cada bola, com um 'cheiro' a competição propriamente dita.A formação vimaranense apareceu em campo com cinco reforços no 'onze': Mateus Pasinato, Rosic, Steven Vitória, Djavan e Fábio Abreu, avançado que, logo no primeiro minuto, cabeceou para defesa apertada de Ricardo Ribeiro, num lance de insistência atacante.O Paços começou o jogo com um elenco mais parecido ao que se sagrou campeão da 2.ª Liga na época passada - Maracás e Bernardo Martins foram os reforços titulares - e respondeu ao minuto quatro, num remate de Douglas Tanque travado por Mateus Pasinato.A equipa da 'capital do móvel' acabou por ser ligeiramente melhor até ao intervalo, graças à 'pressão alta' que dificultou a construção de jogo do Moreirense e à maior precisão na circulação de bola, mas só ameaçou novamente o golo aos 20 minutos, num remate de Diaby, que foi intercetado.A bola continuou longe da baliza durante a segunda parte, mas a equipa anfitriã reagiu melhor às alterações operadas nas duas equipas, 'empurrou' o jogo para zonas mais adiantadas e atirou para o fundo das redes no único lance de real perigo que criou.Meia hora antes do apito inicial, o plantel do Moreirense subiu ao relvado, com 23 jogadores a apresentarem-se aos adeptos presentes nas bancadas.O central Halliche, campeão africano pela seleção da Argélia, ausentou-se por estar ainda de férias, mas Bruno Silva, Pato e Caleb, jogadores que têm cumprido a pré-época no clube, não foram sequer mencionados como elementos do plantel.As duas equipas começam oficialmente a temporada no próximo fim de semana, com o Moreirense a jogar no terreno do Vitória de Setúbal e o Paços a receber o Estoril Praia, na segunda fase da Taça da Liga.Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.Moreirense - Paços de Ferreira, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Luís Machado, 73 minutos.Equipas:- Moreirense: Mateus Pasinato, João Aurélio, Rosic, Steven Vitória, Djavan, Fábio Pacheco, Ibrahima, Pedro Nuno, Bilel, Fábio Abreu e Nenê.Jogaram ainda: Alex Soares, Trigueira, Iago, Sori Mané, Filipe Soares, Abdu Conté, Lucas Rodrigues, Texeira, D'Alberto, Luís Machado, Luiz Henrique e Nuno Macedo.Treinador: Vítor Campelos.- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Maracás, Bruno Teles, Diaby, Luiz Carlos, Uílton, Pedrinho, Bernardo Martins e Douglas Tanque.Jogaram ainda: Fatai, Diogo Almeida, Paul Ayongo, Jorge Silva, Oleg, André Micael, André Leão, Abbas Ibrahim, Rafael Gava, Matchoi e Vasco Rocha.Treinador: Filó.Árbitro: Maicon Machado (Associação de Futebol de Braga).Ação disciplinar: nada a registar.Assistência: cerca de 500 espetadores.