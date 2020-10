Moreirense derrota Spp. Braga B por 2-1 em jogo de preparação

O Moreirense, da I Liga derrotou este sábado o Sporting de Braga B, do Campeonato de Portugal, por 2-1, num jogo de preparação disputado à porta fechada no Complexo Desportivo de Fão, em Esposende.

O médio brasileiro Galego e o defesa Pedro Amador apontaram os golos da formação de Ricardo Soares, que optou por não divulgar os jogadores utilizados, três dias depois de novo apronto vitorioso diante do secundário Leixões (1-0), na Vila das Aves.

O guarda-redes Kewin, o médio Sori Mané e os avançados Derik Lacerda e André Luís, último reforço recrutado no mercado de transferências, integram o boletim clínico do Moreirense e falharam o ensaio com o líder da Série A do terceiro escalão nacional.

Os cónegos ocupam o sétimo lugar do campeonato, com quatro pontos em nove possíveis, e deslocam-se ao terreno do Belenenses SAD na quarta jornada, num encontro agendado para 18 de outubro, às 15:00, no Estádio Nacional, em Oeiras.