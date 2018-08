Continuar a ler

Sexta-feira, 10 de agosto



Benfica-V. Guimarães, 20h30



Sábado, 11 de agosto



V. Setúbal- Aves, 16h30

Marítimo-Santa Clara, 16h30

Tondela- Belenenses, 19h00

FC Porto-Chaves, 21h00



Domingo, 12 de agosto



Feirense-Rio Ave, 16h00

Moreirense -Sporting, 18h30

Sp. Braga-Nacional, 20h30

Segunda-feira, 13 de agosto

A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira em comunicado a mudança de horário referente a duas partidas da primeira jornada, as quais ainda tinham os seus horários pendentes de confirmação. Assim, segundo a comunicação feita, o duelo entre Moreirense e Sporting, que estava inicialmente marcado para as 16 horas de domingo, vai disputar às 18h30 do mesmo dia, ao passo que o Feirense-Rio Ave será jogado também no domingo, às 16 horas.