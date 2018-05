Continuar a ler

O arguido remeteu-se ao silêncio, enquanto que o seu advogado, João Nabais, pediu a absolvição. A leitura da sentença está marcada para o dia 28 de junho, às 9h15, no tribunal de Guimarães. O Ministério Público entende, no entanto, que a pena a aplicar não deve ser impeditiva da liberdade, mas que o acusado deve pagar as indemnizações que vierem a ser decretadas.O arguido remeteu-se ao silêncio, enquanto que o seu advogado, João Nabais, pediu a absolvição. A leitura da sentença está marcada para o dia 28 de junho, às 9h15, no tribunal de Guimarães.

O Ministério Público pediu a condenação do subcomissário da PSP Filipe Silva, que está a ser julgado por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação, na sequência de uma agressão a um adepto do Benfica, José Magalhães, a 17 de maio de 2015, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques.Nas alegações finais, realizadas esta terça-feira, a procuradora adjunta do Ministério Público defendeu que "nada justifica as bastonadas" que o subcomissário da PSP desferiu no adepto, que estava acompanhado pelos dois filhos e o pai, considerando ainda que "o mais grave foi ainda ter redigido um auto de notícia em que constavam atos que não correspondem à verdade".

Autor: Bruno Freitas