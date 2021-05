Na luta pela derradeira vaga europeia: todos os cenários em cima da mesa

Vitória de Guimarães, Santa Clara e Famalicão lutam pela derradeira vaga de acesso às competições europeias da próxima época, nesta 34.ª e última jornada.



Com os cinco primeiros lugares já definidos, os 'holofotes' estão virados para o sexto e último posto, que garante a presença na nova Liga Conferência Europa, sendo que o V. Guimarães parte em vantagem para a derradeira ronda.





ocupa a sexta posição da Liga NOS, com 43 pontos, e depende de si próprio para garantir a última vaga europeia, bastando-lhe pontuar diante das 'águias' e esperar que o, sétimo, com a mesma pontuação, não faça melhor na receção ao 'aflito' Farense.Embora vimaranenses e açorianos estejam em melhor posição para o conseguir, o, oitavo, com 40 pontos, ainda alimenta esperanças de alcançar o sexto lugar, tendo, para isso, de vencer o Moreirense e ficar à 'espreita' de deslizes daqueles dois adversários, sobre os quais tem vantagem no confronto direto.- Vencer o Benfica; empatar e o Santa Clara não ganhar ao Farense; perder a par do Santa Clara e Famalicão não ganhar ao Moreirense- Vencer o Moreirense e o V. Guimarães e Santa Clara perderem os respetivos encontros- Fizer um resultado melhor com o Farense do que o V. Guimarães fizer diante do Benfica, pois os minhotos têm vantagem no confronto diretoFC Porto-Belenenses SAD, 18h00Moreirense-Famalicão, 20h00Vitória de Guimarães-Benfica, 20h00Nacional-Rio Ave, 20h00Santa Clara-Farense, 20h00Gil Vicente-Boavista, 20h00Portimonense-Braga, 20h00Sporting-Marítimo, 21h45