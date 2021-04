Nacional-FC Porto será jogado no domingo

O Nacional-FC Porto, referente à 27.ª jornada da Liga NOS, vai ser disputado no domingo (dia 18) às 17h30 e não no sábado (dia 17) às 18h00, como estava inicialmente previsto no calendário, sabe Record.





Uma alteração que, refira-se, já estava prevista consoante o resultado dos dragões na partida desta terça-feira com o Chelsea. Com a eliminação, passa a haver margem para os portistas atuarem no domingo e espaçar as restantes partidas.