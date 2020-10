Nacional-Gil Vicente e Marítimo-Benfica podem ter público

O Diário de Notícias da Madeira avança esta quinta-feira que o Nacional-Gil Vicente, jogo da 7.ª jornada da Liga NOS agendado para o dia 8 de novembro, às 15 horas, e o Marítimo-Benfica, da ronda seguinte, marcado para o dia 30 de novembro, às 19 horas, podem ter público.





As autoridades de saúde regionais informaram a Liga que há disponibilidade para testar a presença de adeptos naquelas duas partidas a realizar na ilha da Madeira durante o próximo mês.A Liga terá insistido ontem com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, para que, com urgência, se pronunciasse sobre a presença de público nos estádios da Madeira.