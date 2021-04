Naldo trabalhou com Jorge Jesus no Sporting e garante: «Ele está mais bonzinho...»

Naldo chegou ao Sporting em 2015, onde foi treinado por Jorge Jesus, técnico que, garante, "está mais bonzinho". O defesa brasileiro de 32 anos, que atualmente joga nos turcos do Antalyaspor, não poupa nos elogios ao agora líder do Benfica.





"No ano em que cheguei defrontámos o Benfica e vencemos por 2-0. Foi tremendo chegar lá naquele alvoroço todo, trata-se de uma grande equipa de Portugal, com expressão. Nem é preciso de falar de Jorge Jesus, vocês viram muito bem aí o 'jeitão' que ele tem", explicou, numa entrevista ao 'Globo Esporte'"Eu até já disse que ele está mais bonzinho do que na época em que estava no Sporting. Ele era duro, brigava mesmo, dava 'duras' em toda a gente. Mas é um grande treinador que, para mim, pode mudar uma equipa. Os jogadores dão 110 por cento ou até mais com ele", garantiu.