NOS liberta Liga do contrato

A NOS escreveu à Liga a informar que está disposta a terminar já o contrato de patrocínio entre as duas entidades, cuja validade se estende até 2021. A posição da operadora surge na sequência das declarações de Pinto da Costa, que garantiu que "uma grande empresa multinacional" pretende patrocinar a prova, mas as negociações com Pedro Proença nem arrancaram porque a Liga não recebeu a carta da NOS a dar conta do fim do contrato atual.