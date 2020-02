Bruno Fernandes em Braga para ver o jogo do Sporting

Um dia depois de se estrear com a camisola do Manchester United, Bruno Fernandes está em Braga para assistir ao jogo do Sporting, num camarote da Positionumber, empresa que o representa.





Em Inglaterra desde o final de quarta-feira, Bruno Fernandes foi titular sábado pelos red devils frente ao Wolverhampton (0-0) , deixando boas indicações.A importância do ex-Sporting na equipa de Solskjaer fica patente no facto de ter sido o jogador do United com mais toques na bola (111), mais passes tentados (46) e com o maior número de remates (3). De resto, foi com tiros de longe (aos 33’, 40’ e 68’) que Bruno criou as principais chances do United, mas que Rui Patrício controlou."Foi um misto de emoções, estou muito feliz por poder estar aqui e jogar logo. Atuar aqui tem sabor especial para mim, ambicionava jogar aqui e sempre quis jogar aqui neste cube. É um sonho tornado realidade", disse Bruno Fernandes no final do jogo, que recebeu muitos elogios de elementos dos red devils.