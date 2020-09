Nova direção da Liga Portugal toma posse

A nova direção da Liga Portugal, eleita na última sexta-feira após os necessários procedimentos estatutários, já tomou posse, numa cerimónia que se realizou ontem na sede do organismo, no Porto.

FC Porto, Sporting e Rio Ave, representados por Ricardo Martins, José Carlos Oliveira e António Silva Campos, respetivamente, continuarão no corpo diretivo e a eles juntam-se, para a temporada 2020/21, as sociedades desportivas de Boavista e Farense, representadas pelos respetivos presidentes, Vítor Murta e João Rodrigues. O Benfica, recorde-se, estava representado por Lourenço Coelho na anterior direção, mas acabou por sair devido a divergências com Pedro Proença. Como Record escreveu no dia 22 de maio, a carta enviada pelo presidente do organismo ao Governo e a Marcelo Rebelo de Sousa, a apelar à transmissão em sinal aberto das últimas dez jornadas do campeonato, terá precipitado a decisão das águias.

Quanto aos clubes da 2ª Liga, tomaram posse Horácio Bastos (UD Oliveirense), Henrique Sereno (Vilafranquense) e Victor Franco (Casa Pia), eleitos por unanimidade. Pedro Proença e a Federação Portuguesa de Futebol, representada pelo vice-presidente José Couceiro, compõem a direção do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal.