'Novo Semanário' revela suspeitas de doping num Benfica-Sporting de 2016 De acordo com o jornal, as autoridades consideraram "preocupantemente atípicas" as amostras de 12 jogadores





Rafa está entre os visados das autoridades, adianta o 'Novo Semanário'

• Foto: Fernando Ferreira