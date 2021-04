Nuno Almeida vai dirigir o Sporting-Belenenses SAD

Nuno Almeida foi designado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o Sporting-Belenenses SAD, encontro da 28.ª jornada da Liga NOS, agendado para as 21h15, no Estádio José Alvalade. O juiz da Associação de Futebol do Algarve (AFL) terá como assistentes Jorge Fernandes e Luciano Maia, com David Silva a assumir o papel de quarto árbitro. Luís Ferreira (VAR) e Inácio Pereira (AVAR) fecham a equipa de arbitragem do encontro.





Árbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia4.º árbitro: David SilvaVAR: Luís FerreiraAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Bruno Rodrigues e Paulo Miranda4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: André NarcisoAVAR: Paulo Brás