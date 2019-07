O bater de botas de Fábio Veríssimo que motivou queixa de Rui Pedro Soares

O Conselho de Disciplina arquivou um processo de inquérito aberto para apurar o sucedido entre o árbitro Fábio Veríssimo e o presidente da Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, aquando do encontro dos azuis em casa do Aves, disputado a 27 de abril.

Segundo o acórdão, Rui Pedro Soares "solicitou ao delegado da Liga que reportasse o seguinte facto: 'O árbitro Fábio Veríssimo, à entrada do túnel, bateu com as botas no degrau de cimento, por detrás e a escassos centímetros de mim, numa atitude provocatória'".

"O delegado da Liga confirma que o Sr. Árbitro bateu com as botas na entrada do túnel, próximo do Sr. Presidente, mas não é competente para qualificar ou adjetivar os factos descritos", é referido no relatório.

Apesar de lhe ter sido solicitado, o Aves não enviou quaisquer imagens de videovigilância que pudessem ajudar a esclarecer o sucedido. Assim, o inquérito baseou-se nos esclarecimentos prestados pelos delegados da Liga. Um deles, Rui Xavier Mourinha, confirmou ter assistido a tudo mas garantiu não ter percecionado "qualquer intenção de intimidação". "Existiu um intuito específico. Retirar a relva e terra acumuladas na base das botas através do batimento nos dois primeiros degraus (zona cimentada) à entrada do túnel", testemunhou.