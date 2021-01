O clássico nas apostas: FC Porto domina preferências na Betano

Esta noite, a partir das 21 horas, FC Porto e Benfica defrontam-se no jogo grande da jornada 14 da Liga NOS, numa partida na qual se espera equilíbrio e emoção de princípio a fim. Ainda assim, a julgar pelos dados de apostas da Betano, a opinião e confiança da maior parte dos apostadores passa por um triunfo dos dragões.





Dois em cada três acredita que a equipa de Sérgio Conceição vai vencer o clássico, enquanto apenas 14% das apostas estão colocadas numa vitória do Benfica. Por outro lado, 66% dos apostadores acreditam que vamos ter pelo menos três golos no marcador, sendo que praticamente todos (93%) confiam que ambas as equipas irão marcar. Ainda no que a golos diz respeito, 60% dos apostadores acreditam que a primeira equipa a faturar será o FC Porto.Quanto aos homens do golo, Sérgio Oliveira é o jogador que reúne mais apostas no mercado de marcadores, seguido por Pizzi.