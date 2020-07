Benfica com grande surpresa no onze na Vila das Aves

É com uma grande surpresa no onze inicial, com a entrada de Mile Svilar, que o Benfica defronta esta terça-feira o Aves em duelo da 33.ª jornada da Liga NOS. Diante do último colocado, numa partida praticamente a feijões, Nuno Manta e Nélson Veríssimo apostam nas seguintes equipas iniciais.





: Sheytanov; Jaílson, Bruno Morais, Diakhite, Mangas e Afonso Figueiredo; Banjaqui, Ruben Oliveira e Reko; Marius e Pedro Soares: Svilar; André Almeida, Jardel, Rúben Dias e Nuno Tavares; Gabriel, Florentino e Pizzi; Chiquinho, Rafa e Carlos Vinícius