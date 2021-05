O que falta jogar a Sporting, FC Porto e Benfica até final do campeonato

Mais uma jornada disputada na Liga NOS e segue tudo na mesma no topo da tabela. O Sporting continua a comandar com 6 pontos de avanço para o FC Porto, que por sua vez tem mais 4 do que o Benfica. Com mais quatro partidas pela frente, o leão está a 7 pontos de se sagrar campeão nacional. Fora destas contas já está o Sp. Braga, com 18 pontos de atraso para o Sporting, mas ainda na luta (matemática) pelo terceiro posto, que está a 8 pontos.





31.ª Rio Ave (f)32.ª Boavista (c)33.ª Benfica (f)34.ª Marítimo (c)31.ª Benfica (f)32.ª Farense (c)33.ª Rio Ave (f)34.ª Belenenses SAD (c)31.ª FC Porto (c)32.ª Nacional (f)33.ª Sporting (c)34.ª V. Guimarães (f)31.ª P. Ferreira (c)32.ª Gil Vicente (f)33.ª Moreirense (c)34.ª Portimonense (f)