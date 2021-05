O que significaram os três dedos de Jesus? Amorim estava atento a Paulinho e JJ não sabe por que estava assim

Antes do Benfica-Sporting (4-3), saltou à vista o forte abraço entre Rúben Amorim e Jorge Jesus, com o treinador encarnado a mostrar depois três dedos - eventualmente referindo-se aos campeonatos que conquistou com Amorim. No final do jogo, o técnico leonino contou o que aconteceu.





"Ele estava à espera para me dar os parabéns, deu-me os parabens e desejei-lhe boa sorte para a final da Taça. Os três dedos? Não reparei, estava a brincar com o Paulinho [técnico de equipamentos], que gosta muito do míster Jesus. Estava a cumprimentar as pessoas e não percebi bem o que ele disse", frisou Amorim na conferência de imprensa.Pouco depois, Jesus disse que... nem reparou no seu gesto: "Não fiz gesto nenhum de três. Não sei por que estava assim [a indicar o número três com os dedos] Mas agora que é verdade que eu e ele ganhamos três campeonatos, é."