«Oh Pedrinho, quantas vezes desceste»: as palavras que 'incendiaram' ainda mais o Santa Clara-Paços

O mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina revela esta terça-feira uma das reações de elementos do Santa Clara às fortes declarações de Pedrinho na flash interview que se seguiu ao encontro entre açorianos e Paços de Ferreira, no domingo. "Oh Pedrinho, quantas vezes desceste", atirou Clemente, agora delegado dos insulares, quando o futebolista pacense se dirigia para os balneários, o que lhe valeu uma multa de 123 euros. O documento acrescenta que "esta situação provocou uma aglomeração de agentes desportivos de ambos os clubes na zona técnica, não tendo sido visualizado qualquer agressão física, apenas trocas de palavras impercetíveis".





Santa Clara-P. Ferreira acaba da pior maneira: palavras de Pedrinho provocam o caos no túnel



Recorde-se que Pedrinho se mostrou bastante crítico com o estado do futebol português, considerando ter sido "ridículo" aquilo que sucedeu na véspera do encontro entre Santa Clara e Paços de Ferreira. Em causa esteve o adiamento da partida pela falta da necessária marcação do terreno de jogo , algo que levou o jogador dos castores a 'explodir' em plena flash interview."Acontecem as coisas e as pessoas fazem como se não se tivesse passado nada. Chegámos aqui e o campo não está marcado? Sou do Norte, de Freamunde, teve um mês a chover diariamente. Nunca vi o campo do Paços ou das distritais por marcar... É ridículo e peço desculpa, porque às vezes tenho o coração perto da boca, mas é ridículo o que se passou aqui. Depois as coisas aconteceu. Se calhar até perdemos bem, mas o que aconteceu hoje ou amanhã nem sai nada nos jornais. Se fosse com os três grandes até saiam umas oito capas de jornais, mas como é o Paços contra o Santa Clara toda a gente tapa os olhos. Faz parte do futebol. É isto que temos. Vemos o João Félix a sair para a Liga espanhola por 120 milhões, temos tudo para ser um bom exemplo e não somos um bom exemplo", disse após essa partida. Palavras que originaram, como se viu em cima, uma reação também ela 'a quente' por parte dos anfitriões.