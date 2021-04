Óliver Torres e o momento do Sporting: «Quando tens o FC Porto nas costas é muito difícil»

Embora assuma que só vê os jogos do FC Porto, Óliver Torres continua a seguir a par e passo o que se passa no campeonato português. Em entrevista ao jornalista Rémi Martins - realizada antes do início desta 27.ª jornada -, o agora jogador do Sevilha sublinhou que título de campeão de 2020/21 vai ser decidido "por detalhes".





"Penso que o FC Porto e o Benfica têm esperança. O Sporting é o que tem a maior esperança. Acredito que o Sporting sabe que este ano tem uma oportunidade única. Se não são campeões, tenho dúvidas que consigam ter outro ano tão bom e que, em simultâneo, o FC Porto e o Benfica percam também pontos. Este ano difere por tudo: não há adeptos e qualquer equipa pode conseguir um empate ou vencer no teu estádio. Penso que o Sporting tem consciência disso e vai tentar fazer tudo para não perder o campeonato. Mas quando tens o FC Porto nas costas é muito exigente e começas a tremer. Penso que o FC Porto vai conseguir chegar no 'top'. Vai decidir-se por detalhes", afirmou o médio espanhol.