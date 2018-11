Onana e os assobios na Luz: «Os nossos adeptos conseguem ser ainda piores»

Onana viu o seu Ajax levar um ponto da Luz, após o, na Liga dos Campeões. Confrontado com os assobios dirigidos pelos adeptos às águias, o guarda-redes lembra que, na Holanda, o clima pode ainda ser pior em situaçõe semelhantes."Estou habituado a isto. Quando jogamos em casa e a bola é passada para trás, os adeptos são contra. Creio que, hoje, os adeptos estiveram bem com eles, mas os nossos são ainda piores", atirou o guarda-redes camaronês.Em relação ao encontro, Onana recusa o rótulo de salvador devido à grande defesa que impediu a vitória do Benfica, já aos 93 minutos. "Não sou o salvador, quem salvou foi quem marcou, o Tadic. Estivemos bem. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas soubemos reagir e levámos um ponto muito importante", frisou, sublinhando a satisfação pelo reencontro com Grimaldo, com quem jogou nas camadas jovens do Barcelona: "Falámos um pouco. Estive com ele muitos anos no Barcelona, é algo especial".