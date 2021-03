Os onzes de Sp. Braga e Benfica para o jogo desta noite

Sp. Braga e Benfica medem forças no Minho, num encontro da 24.ª jornada com apito inicial marcado para as 20 horas. Estas são as escolhas de Carlos Carvalhal e Jorge Jesus.





Matheus; Ricardo Esgaio, Tormena, Bruno Rodrigues e Borja; Ricardo Horta, Fransérgio, Al Musrati e Piazon; Abel Ruiz e GalenoSuplentes: Tiago Sá, Zé Carlos, João Novais, Nico Gaitán, André Horta, Sporar, Caju, Rodrigo Gomes e Zé PedroHelton; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Grimaldo; Rafa, Waldschmidt e SeferovicSuplentes: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Pizzi, Pedrinho e DarwinSiga o jogo AQUI