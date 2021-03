Os principais jogos da Liga NOS que podem vir a ter público

O plano de desconfinamento abre a porta ao regresso do público aos estádios de futebol. De acordo com o documento - e à falta de confirmação oficial do Governo nesta matéria -, a partir de 3 maio podem ocorrer "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação".





No entanto, logo a 19 de abril estão previstos "eventos exteriores com diminuição de lotação" e é aqui que Pedro Proença aposta para o retorno dos espectadores aos recintos desportivos.Refira-se, no entanto, que a decisão de presença de espectadores pertence, em última instância, à DGS. Caso se confirme a presença de adeptos nos estádios logo na data desejada pelo presidente da Liga Portugal, são vários os jogos grandes que poderão contar já com o calor dos adeptos, a partir da 28.ª jornada. E há também a final da Taça de Portugal. A saber:- Sporting-Belenenses SAD- FC Porto-V. Guimarães- Sp. Braga-Boavista- Sp. Braga-Sporting- Benfica-FC Porto- Benfica-Sporting- FC Porto-Belenenses SAD- Sporting-Marítimo- V. Guimarães-Benfica