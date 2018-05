A diferença é pequena, mas já se faz sentir. O Benfica assumiu a liderança do envolvimento dos adeptos com a fanpage dos clubes. Depois de quatro semanas em primeiro lugar, o FC Porto perdeu a hegemonia no Facebook. O Sporting aparece em último lugar, com índices piores do que no último barómetro. Os benfiquistas criaram 37% das mais de 663 mil interações registadas entre 18 e 24 de maio. Os portistas vêm logo em seguida, com 36%. Os sportinguistas perderam dois pontos em relação à semana passada e, agora, aparecem com 27%.Em comparação com o último período, as águias foram as grandes vencedoras, com crescimento de 42%. Do outro lado da balança, dragões (20%) e leões (7%) perderam envolvimento dos adeptos. Pela primeira vez desde que este barómetro começou a ser produzido, há uma diferença tão pequena no número de publicações das páginas dos três grandes. O FC Porto ainda lidera, com 52 posts, seguido pelo Benfica (46) e pelo Sporting (34). Há duas semanas, por exemplo, a diferença entre FC Porto e Benfica chegou a ser de 44 publicações. Agora é de apenas seis.O post com mais ‘gostos’ da semana, cerca de 18 mil, é a celebração do 37º aniversário do guarda-redes Iker Casillas, na fanpage do FC Porto: "Deixa a tua mensagem de parabéns", pede o texto. A publicação do Benfica com mais ‘gostos’, cerca de 14 mil, é a comemoração da conquista do Campeonato Nacional de Juniores. Cinco anos depois, as águias voltam a festejar nesse escalão: "Parabéns, rapazes", destaca o clube. A chegada dos jogadores do Sporting para a disputa da Taça de Portugal, contra o CD Aves, rendeu cerca de 8,9 mil ‘gostos’. Mas nem a presença na Final da Taça de Portugal, considerada por muitos a "prova rainha", conseguiu ser o bálsamo para uma das mais complicadas semanas da história leonina. Os avenses venceram por 2x1 e festejaram a conquista deste título pela primeira vez.A perda de hegemonia do FC Porto e a semana complicada do Sporting também podem ser vistas no número de reações (gostos, partilhas e comentários) dos três grandes no Facebook. As águias (243 mil) assumiram a liderança, seguidas de perto pelos dragões (237 mil) e, de bem longe, pelos leões (182). Com as equipas de férias, os próximos barómetros podem indicar um ponto de viragem da disputa na rede.Nota Final: Análise de conteúdo a partir de uma amostra semanal das páginas oficiais do Benfica, Sporting e FC Porto no Facebook com recurso ao software Crimson Hexagon. São analisados o envolvimento dos adeptos numa comparação entre as páginas. O fluxo de publicações dos clubes por dia. O total de reações (gostos, partilhas e comentários).Célia Gouveia e Branco Di Fátima, desenvolvido no Laboratório de Ciências de Comunicação (LCC-IUL) em associação com CIES-IUL. Coordenação científica de Gustavo Cardoso.