A uma semana do arranque da época 2018/2019, quando todas as estatísticas indicavam que o envolvimento dos adeptos estava a aumentar, os três grandes perderam força no Facebook. É uma surpresa, mas os números não mentem e revelam um período de maior equilíbrio. As claques virtuais também estão cautelosas. Os benfiquistas produziram 43% das cerca de 400 mil interações registadas, entre 27 de julho e 2 de agosto, na página oficial dos clubes na rede. Os portistas mantiveram o segundo lugar, com 32%, a uma distância confortável dos sportinguistas, com 25% do total.Em comparação com o último barómetro, o índice de envolvimento geral caiu quase 50%. Não chega a ser preocupante porque é pontual. Contudo, parece mostrar que quase três meses sem "bola a rolar", com as equipas de férias, é uma eternidade para os seguidores das páginas oficiais dos três grandes no Facebook.Esta não é a semana de um grande vencedor, mas de quem perdeu menos força na rede. O Benfica é clube mais penalizado pelos adeptos, com queda de 54,8% do envolvimento. FC Porto (44,0%) e Sporting (43,7%) estão tecnicamente empatados, menos de um ponto separa os adversários. Os dragões (64) e as águias (62) publicaram menos esta semana. Já os leões (34) escreveram mais, embora ainda estejam em terceiro lugar na disputa.O Benfica teve a publicação com mais ‘gostos’ do período (cerca de 13,6 mil), numa foto do jovem avançado João Filipe, um dos cinco atletas da Luz na equipa vencedora do Europeu Sub-19. A apresentação do centrocampista Rodrigo Battaglia valeu o post mais importante do Sporting na semana (cerca de 8,8 mil ‘gostos’). A publicação com mais ‘gostos’ do FC Porto (cerca de 5,6 mil) foi a apresentação da equipa aos sócios, frente ao Newcastle, no dia 28 de julho. As águias (155 mil) lideram no número de reações (gostos, partilhas e comentários) na maior rede social do mundo, seguido pelos dragões (114 mil) e pelos leões (91 mil).

Autores: Autoria de Célia Gouveia e Branco Di Fátima, desenvolvido no Laboratório de Ciências de Comunicação (LCC-IUL) em associação com CIES-IUL. Coordenação científica de Gustavo Cardoso