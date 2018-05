NOTA FINAL



Autoria de Célia Gouveia e Branco Di Fátima, desenvolvido no Laboratório de Ciências de Comunicação (LCC-IUL) em associação com CIES-IUL. Coordenação científica de Gustavo Cardoso.



Metodologia: Análise de conteúdo a partir de uma amostra semanal das páginas oficiais do Benfica, Sporting e FC Porto no Facebook com recurso ao software Crimson Hexagon. São analisados o envolvimento dos adeptos numa comparação entre as páginas. O fluxo de publicações dos clubes por dia. O total de reações (gostos, partilhas e comentários).

O coração dos adeptos parece já estar sintonizado com a próxima época da Liga NOS. Benfica e Sporting recuperam, lentamente, o envolvimento na fanpage dos clubes. Embora ainda lidere, com todas as emoções no rescaldo da conquista nacional, o FC Porto perdeu força na última semana. No Facebook, o título é "águas passadas". Os portistas foram responsáveis por 45% das mais de 800 mil interações registadas entre 11 e 17 de maio, enquanto que os sportinguistas tiveram 29% e os benfiquistas somaram 26% do total.Em comparação com o último barómetro, as águias foram quem mais recuperou, conseguindo dobrar o envolvimento dos fãs, aumentando de 13% para 26%. Os leões aparecem em segundo lugar, com ganhos que foram de 17% para 29%. Em sentido oposto, depois de um período excecional, os dragões perderam 35,7% do envolvimento na rede, caindo de 70% para 45%. O FC Porto lidera em número de publicações, com 73 nesta semana, seguido pelo Benfica (57) e pelo Sporting (36).O post com mais ‘gostos’ do período, mais de 22 mil, foi a declaração do avançado Bas Dost sobre a invasão de mascarados ao balneário dos leões: "Estou feliz pela reação dos verdadeiros adeptos do Sporting aos quais quero agradecer pelo fantástico apoio". O post do Benfica com mais ‘gostos’, cerca de 16.500, foi a recordação da despedida de Rui Costa dos relvados, há 10 anos. O anúncio da renovação do guarda-redes Iker Casillas, do FC Porto, foi o post com mais ‘gostos’ dos dragões, pouco mais de 15.700.A expectativa pela próxima época também é visível no número de reações (gostos, partilhas e comentários) dos três grandes no Facebook. O FC Porto (361 mil) ainda lidera, mas bem longe da marca alcançada nos últimos barómetros. O Sporting (232 mil) aparece em segundo lugar, seguido pelo Benfica (207 mil).

