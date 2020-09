Otamendi conseguiu unir adeptos de Benfica e FC Porto... nos insultos

Instantes após ser confirmada a sua transferência para o Benfica, Nicolás Otamendi foi insultado nas redes sociais por adeptos... do seu próximo clube e do FC Porto, ao qual esteve ligado quatro épocas. Numa publicação de maio em que recordava o DVD do trajeto vitorioso dos dragões na Liga Europa 2010/11, foram várias as ofensas proferidas por simpatizantes dos dois rivais, 'unidos' como poucas vezes se viu.





Ver esta publicação no Instagram #TBT 10/11 ?? @fcporto Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30) a 7 de Mai, 2020 às 2:52 PDT

"Nem merecias jogar no Benfica, dragarto" ou "pesetero, tem vergonha na cara" foram apenas alguns dos comentários a esse 'post', com ameaças pelo meio.Recorde-se que o internacional argentino custa 15 milhões de euros aos cofres das águias, que transferiram Rúben Dias para o Manchester City.