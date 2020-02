P. Ferreira vai protestar jogo com o Santa Clara

O Paços de Ferreira anunciou que vai protestar o jogo com o Santa Clara. A decisão foi comunicada pelo diretor de comunicação dos pacenses aos jornalistas no final da conferência de imprensa do treinador Pepa.

O protesto está relacionado com os problemas registados na marcação das linhas de jogo, no sábado à noite, que provocou o adiamento da partida para este domingo.





