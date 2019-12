Paços de Ferreira contrata Adriano Castanheira ao Sporting da Covilhã

O Paços de Ferreira contratou até 2022 o avançado Adriano Castanheira, proveniente do Sporting da Covilhã, anunciou esta quinta-feira o penúltimo classificado da Liga NOS.

Adriano Castanheira, de 26 anos, vai continuar no Sporting da Covilhã até ao final do ano, disse à agência Lusa Vítor Cunha, diretor desportivo do clube que alinha na 2.ª Liga.

O extremo, melhor marcador da formação serrana, treinou esta quinta-feira com o restante plantel e vai permanecer nos leões da serra, podendo disputar os dois encontros que o Sporting da Covilhã efetuará até ao final de 2019.

A equipa, que esta semana é orientada por Paulo Gomes, técnico da equipa B, e por Luciano Vítor, treinador de guarda-redes, depois da saída de Ricardo Soares para o Moreirense, defronta no sábado o Vitória de Guimarães, na terceira jornada do Grupo B da Taça da Liga, e no dia 29 cumpre a 14.ª jornada, frente ao Benfica B.

No Sporting da Covilhã, o até agora único covilhanense do plantel marcou seis golos em 13 jogos.