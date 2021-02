'Pai' do VAR analisa três lances polémicos da 16.ª jornada da Liga NOS

David Elleray, consultor contratado pela FPF e 'pai' do VAR, tem elaborado relatórios com análise e esclarecimento dos jogos das competições profissionais em Portugal. Esta semana, o antigo árbitro FIFA e atual diretor técnico do International Board clarifica três lances em encontros distintos da 16.ª jornada da Liga NOS.





- O jogador atacante entra na área de penálti e o jogador defensor tenta disputar a bola;- O árbitro, com visão perfeita sobre o lance, permite que o jogo continue;- As imagens mostram que o jogador defensor joga claramente a bola e que não há qualquer infração-Corretamente o VAR não intervém, uma vez que a decisão do árbitro em não assinalar pontapé de penalti, não foi um 'claro e óbvio erro'.







- O jogador atacante dirige-se para o lado direito da área de penálti com a bola controlada e colide com um jogador defensor;- Ambos os jogadores caem no terreno de jogo e o árbitro assinala pontapé de penálti;- Após contacto com o VAR, o árbitro efetua uma revisão do lance 'onfield review';- As imagens mostram claramente que foi o jogador atacante que iniciou o contacto ao pisar o pé esquerdo do defesa com o seu pé esquerdo,pelo que não há qualquer infração do jogador defensor;- No final da revisão 'on-field review' o árbitro corretamente reinicia o jogo com uma bola ao solo, uma vez que o mesmo foi incorretamenteinterrompido.- Excelente intervenção do VAR, tendo em conta que a decisão do árbitro em assinalar pontapé de penalti foi um 'claro e óbvio erro'.







- O jogador atacante entra pelo lado direito da área de penálti e o jogador defensor tenta disputar o lance;- Ambos os jogadores caem mas o árbitro permite que o jogo prossiga, assinalando depois pontapé de canto;- Após informação do VAR, o árbitro efetua uma revisão 'on-field review' e assinala depois pontapé de penálti;- As imagens mostram que o jogador defensor não tem contacto com a bola e claramente comete falta sobre o jogador atacante;- Intervenção correta do VAR, uma vez que a decisão do árbitro em não assinalar pontapé de penálti era um 'claro e óbvio erro'